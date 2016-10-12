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Şehit ateşi Ordu’ya düştü

Şırnak’ın Çırav Dağı Risor mevkisinde operasyonda olan askerler ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Sercan Öklük’ün Ordu'nun Fatsa ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Şehit ateşi Orduya düştü

12 Ekim 2016 18:50
Şehidin annesinden yürek yakan soru - Tıkla İzle

Şehit Uzman Onbaşı Sercan Öklük’ün Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan babası Nihat ile annesi Bülbül Öklük’e acı haberi Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Garnizon Komutanı Yarbay Halit Gülten ve Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan verdi. Şehidin anne ve babası ile yakınları acı haber üzerine gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Fatsa Garnizon Komutanı Yarbay Halit Gülten ve Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan sağlık ekipleri ile birlikte şehidin Evkaf Mahallesi’ndeki evine gittiğinde kapıyı açan şehidin annesi Bülbül Öklük, “Komutan, siz buraya boşuna gelmezsiniz. Ne oldu yoksa oğluma bir şey mi oldu” dedi. Acılı haberi alan anne sinir krizleri geçirdi. Şehit babası Nihat Öklük’ün ise daha metanetli olduğu gözlendi. 

Şehit Sercan Öklük’ün son çalıştığı iş yeri olan yerel gazetenin sahibi Niyazi Yeşiller ve Evkaf Mahallesi Muhtarı Ali Pamay, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek, “Çok değerli bir vatan evladını kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun” dediler.
Şehit Sercan Öklük’ün cenazesinin yarın yapılacak törenin ardından memleketine getirileceği öğrenildi. 

Ahmet Altay
 

Etiketler: ordu, şehit


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