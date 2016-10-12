Şehit Uzman Onbaşı Sercan Öklük’ün Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan babası Nihat ile annesi Bülbül Öklük’e acı haberi Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Garnizon Komutanı Yarbay Halit Gülten ve Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan verdi. Şehidin anne ve babası ile yakınları acı haber üzerine gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Fatsa Garnizon Komutanı Yarbay Halit Gülten ve Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan sağlık ekipleri ile birlikte şehidin Evkaf Mahallesi’ndeki evine gittiğinde kapıyı açan şehidin annesi Bülbül Öklük, “Komutan, siz buraya boşuna gelmezsiniz. Ne oldu yoksa oğluma bir şey mi oldu” dedi. Acılı haberi alan anne sinir krizleri geçirdi. Şehit babası Nihat Öklük’ün ise daha metanetli olduğu gözlendi.

Şehit Sercan Öklük’ün son çalıştığı iş yeri olan yerel gazetenin sahibi Niyazi Yeşiller ve Evkaf Mahallesi Muhtarı Ali Pamay, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek, “Çok değerli bir vatan evladını kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun” dediler.

Şehit Sercan Öklük’ün cenazesinin yarın yapılacak törenin ardından memleketine getirileceği öğrenildi.

Ahmet Altay

