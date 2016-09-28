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Şehit ateşi Ortaca’yı yaktı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 25 Ağustos tarihinde, PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu ağır yaralanan çevik kuvvet memuru Sefa Altınsoy şehit düştü.

Şehit ateşi Ortacayı yaktı

28 Eylül 2016 23:27

Altınsoy, hain saldırı sonucu ağır yaralanmış, boynunda, karnında ve bacağında şarapnel paçaları olan polis memuru, Ankara GATA’da tedavi altına alınmıştı.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda ağır yaralanan polis memuru Altınsoy, 1 aydır tedavi gördüğü GATA’da yaşam savaşını kaybederek şehit düştü.
Ortaca Ahmet Ateş Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde (METEM) Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Faruk Altınsoy’un oğlu olan polis memuru Sefa Altınsoy, ailesi ile birlikte uzun süredir Ortaca’da yaşıyordu.
Altınsoy, memleketi Aksaray’da öğle namazının ardından toprağa verilecek. 

Cihat Cura
 

Etiketler: ortaca, şehit


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