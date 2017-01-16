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Şehit ateşi Osmaniye’ye düştü

Diyarbakır'da çevik kuvvet aracının geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan polis memuru Mahmut Ava’nın Osmaniye’deki baba ocağına ateş düştü.

Şehit ateşi Osmaniyeye düştü

16 Ocak 2017 23:33

Diyarbakır'da şehit olan 29 yaşındaki polis memuru Mahmut Ava’nın Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde ikamet eden annesi Fadime ve babası Süleyman Ava'ya acı haber İl Emniyet Müdür Yardımcı Murat Baz tarafından sağlık görevlilerinin eşliğinde verildi. Şehidin annesi ve babası acı haberi alınca fenalık geçirdi. Sağlık görevlileri, şehidin annesi Fadime Ava ve yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin babaevine ve evin olduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, şehit yakınları taziyeleri kabul etti.
Evli olan Mahmut Ava’nın 7 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.  

Kasım Karadağ

Etiketler: osmaniye, şehit ateşi


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