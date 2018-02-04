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Şehit ateşi Osmaniye'ye düştü !

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı bugün gerçekleştirilen operasyonda şehit olan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Bekir Evren'in Osmaniye'deki baba evine ateş düştü.

Şehit ateşi Osmaniyeye düştü !

04 Şubat 2018 23:46

1 yıllık evli olan Gaziantep Fevzipaşa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Evren'in acı haber şehidin Osmaniye'nin Dr. İhsan Göknel Mahallesinde oturan ailesine verildi. Baba Hasan Hüseyin ve anne Emine Evren'e acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verilirken, haberi alan aile yakınları ve akrabaları babaevine gelerek aileye taziyede bulundu. Acı haberin ardın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Uzman Çavuş Bekir Evren'in 1 yıllık evli olduğu ve 2,5 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.
Şehit Evren'in babaevine ve sokağına Türk bayrağı asılırken, Osmaniye Belediyesi tarafından çadır kuruldu.
Şehidin yarın düzenlenecek törenin ardından defnedileceği bildirildi.

 

Resul Özdil
 

 

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