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Şehit ateşi Samsun’a düştü

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Erdal Bolat’ın Samsun’un Alaçam ilçesindeki babaevine ateş düştü.

Şehit ateşi Samsuna düştü

24 Kasım 2016 12:33

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El-Bab'ta Türk askerlerine Suriye rejim güçlerine ait uçaklar tarafından yapılan saldırı sonucu 3 asker şehit olmuş, 10 asker de yaralanmıştı. Şehit olan askerlerden birinin Samsun’un Alaçam ilçesinden olduğu ortaya çıktı. Özel Kuvvetler’de görevli Piyade Astsubay Üstçavuş Erdal Bolat’ın şehit olduğu haberi Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt tarafından Kadıköy Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan baba Durmuş ve anne Döne Bolat büyük üzüntü yaşadı. Yetkililer aileyi teselli etmeye çalıştı.

25 yaşındaki şehit Astsubay Erdal Bolat’ın bekar ve 4 kardeş oldukları, en son 4 ay önce izne geldiği ve 3 ay önce babasıyla telefonla görüştüğü öğrenildi. 

Ahmet Şükrü Uluçay

Etiketler: erdal bolat, Fırat Kalkanı Harekatı, Samsun


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