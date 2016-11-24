Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El-Bab'ta Türk askerlerine Suriye rejim güçlerine ait uçaklar tarafından yapılan saldırı sonucu 3 asker şehit olmuş, 10 asker de yaralanmıştı. Şehit olan askerlerden birinin Samsun’un Alaçam ilçesinden olduğu ortaya çıktı. Özel Kuvvetler’de görevli Piyade Astsubay Üstçavuş Erdal Bolat’ın şehit olduğu haberi Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt tarafından Kadıköy Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan baba Durmuş ve anne Döne Bolat büyük üzüntü yaşadı. Yetkililer aileyi teselli etmeye çalıştı.

25 yaşındaki şehit Astsubay Erdal Bolat’ın bekar ve 4 kardeş oldukları, en son 4 ay önce izne geldiği ve 3 ay önce babasıyla telefonla görüştüğü öğrenildi.

Ahmet Şükrü Uluçay