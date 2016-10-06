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Şehit ateşi Sivas'a düştü

Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından daha önceden menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 32 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil'in Sivas'taki baba ocağına ateş düştü.

Şehit ateşi Sivasa düştü

06 Ekim 2016 21:27

Van'ın Gürpınar ilçesi Yalınca Mahallesi yakınlarında askeri personel tarafından yoldaki menfezler kontrol edildiği sırada PKK'lı teröristler tarafından daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil'in Sivas'ın Örtülüpınar Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Sağlık ekipleriyle beraber babaevine giden askeri yetkililer, acı haberi anne Zübeyde ve baba Aydın Zileligil'e verdi. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağının bulunduğu apartman ve sokağa itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrakları asıldı.
Aydın-Zübeyde çiftinin 4 çocuğundan 2'incisi olan şehidin 2004 yılında göreve başladığı ve eşinden boşandığı öğrenildi. Şehidin naaşının yarın öğle namazına müteakiben toprağa verileceği öğrenildi. 

Hakan Kaleli - Uğur Yiğit
SİVAS

Etiketler: şehit, Sivas


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