PKK'lı teröristler saat 15.00 sıralarında, Yüksekova'nın Dağlıca bölgesi ile Çukurca ilçesi arasında bulunan Hisar Dağı bölgesinde havan topuyla güvenlik güçlerine saldırdı. Saldırıda sözleşmeli er Nurullah Çakır ağır şekilde yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi Sivas Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba ocağına askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Sağlık ekipleriyle beraber baba evine gelen askeri personel, acı haberi baba Salih ve anne Nuriye Çakır'a verdi. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağının bulunduğu Çilem Apartmanı'na ve sokağa itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrakları asıldı. 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip ve İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy ise şehidin evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu.

Salih-Nuriye Çakır çiftinin 3 çocuğundan ilki olan şehit Nurullah Çakır'ın göreve bu yıl başladığı ve bekar olduğu öğrenildi. Şehit Çakır'ın naaşı yarın ikindi namazı sonrası Tarihi Kale Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verilecek. Şehidin kardeşi Fetullah Çakır'ın da ağabeyi gibi sözleşmeli er olduğu ve Şırnak'ta görev yaptığı belirtildi.

Hakan Kaleli - Uğur Yiğit

