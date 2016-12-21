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Şehit ateşi Tekirdağ’a düştü

Fırat Kalkanı Operasyonları kapsamında Suriye El-Bab’da şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar’ın Tekirdağ’daki evine ateş düştü.

Şehit ateşi Tekirdağa düştü

21 Aralık 2016 18:38
Şehit ateşi Tekirdağ’a düştü - Tıkla İzle

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerden şehit Uzman Çavuş Akın Acar’ın Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Askerliğini yeni bitirdiği ve askerliğe uzman çavuş olarak devam ettiği öğrenilen aslen Samsun nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Şehit Acar’ın ailesine ilk haberi, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ve Çorlu Merkez Komutanlığı görevlileri verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan şehidin annesi Hanife Acar gözyaşlarına boğuldu.

BABASI DA ÖZEL HAREKAT POLİSİ

Bekar olan şehit Uzman Çavuş Acar’ın babası Muzaffer Acar’ın da özel harekat polisi olduğu ve 2012 yılında İzmir’de vefat ettiği öğrenildi. Öte yandan sağlık ekipleri şehidin evinin önünde hazır bekledi.

Serdar Şahin 

Etiketler: şehit, tekirdağ


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