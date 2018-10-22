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Şehit ateşi Van'a düştü!

Şehit ateşi Van'a düştü!
Şehit ateşi Van'a düştü!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerin Van’ın Gürpınar ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında teröristlerin açtığı ateş sonucu Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap yaralandı. Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan Kasap, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Van'ın Gürpınar ilçesi Güzelsu Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin cenazesinin yarın Güzelsu Mahallesi'ne getirileceği ve burada yapılacak törenle toprağa verileceği bildirildi.
Sabahattin İdiz
 

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