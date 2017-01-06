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Şehit babası: 'Bu uğurda şehit verilmesi gerekiyorsa verilecektir'

Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Selçuk Erdoğan’ın babası emekli asker Şükrü Erdoğan, oğlunun naaşını almak için beklediği Gaziantep Adli Tıp Kurumunda basın mensuplarına bir açıklama yaptı.

Şehit babası: Bu uğurda şehit verilmesi gerekiyorsa verilecektir

06 Ocak 2017 17:15

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında sürdürülen El Bab operasyonu sırasında 16 gün önce yaralanarak getirildiği Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde şehit olan Astsubay Selçuk Erdoğan’ın babası emekli Başçavuş Şükrü Erdoğan, “Ben devletimizin ve milletimizin kıyamete daim olmasını istiyorum. Bu uğurda şehit verilmesi gerekiyorsa verilecektir" dedi.

Kendisinin de TSK’dan emekli bir asker olduğunu belirten şehit babası Erdoğan, “Allah oğlumun ve diğer şehitlerin şahadetlerini kabul buyursun. Mekanları cennet olsun ve bizden şehitlerimize selam götürsün. Bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmış mübarek topraklardır. Allah ordumuza, milletimize, bütün güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Metanetli davranıyorum, çünkü bu vatan bu güne şehitlerin elden ele teslimi ile gelmiştir. Bugün için son şehit oğlumdur. Vatanımız sağolsun" diye konuştu.

Mehmet Bulut 


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