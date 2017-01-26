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Şehit Babası Çalışkancı: 'Vatan için canımız feda olsun'

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen oğlu Kerem Çalışkancı'nın şehadet haberini alan baba Ahmet Ali Çalışkancı fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi edilen acılı baba gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oğlumuz şehit oldu, vatan için canımız feda” dedi.

Şehit Babası Çalışkancı: Vatan için canımız feda olsun

26 Ocak 2017 07:30
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Baba Çalışkancı: “Vatan için canımız feda. 2 gün önce son görüşmemi yaptım oğlumla. Yatsı namazı sonrası acı haberi aldım. Kızımla ben El Bab’da görevini yaptığını biliyordu da annesi bilmiyordu. Annesi de acı haberi aldı. Çok üzgünüz vatan sağ olsun” diye konuştu. Hastanede Başhekim Dr. Nurdoğan Karadağlıoğlu ve görevli doktorların nezaretinde sağlık kontrolleri gerçekleşirken, hastanede Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, askeri personeller hazır bulundular. 

Ahmet Altay

Etiketler: Ahmet Ali Çalışkancı, şehit babası


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