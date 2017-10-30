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Şehit babası Erosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Salacık Mahallesi’ndeki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden şehit babası Ali Osman Erosmanoğlu (67) kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit babası Erosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

30 Ekim 2017 18:45

19 Haziran 2012 günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeşiltaş Karakolu’na PKK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Trabzonlu er Ali Yasin Erosmanoğlu’nun babası Ali Sait Erosmanoğlu, İncirlik Camiinde kılınan cenaze namazı ardından Bostancı Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’de hazır bulunurken Erosmanoğlu, Trabzon'da amatör olarak futbol oynadıktan sonra bir dönem de hakemlik yapmıştı. 

Bekir Koca
 

 

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