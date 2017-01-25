Hakkari’nin Çukurça ilçesinde 2 Aralık 2016 tarihinde teröristler ile çıkan çatışmada şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er 20 yaşındaki Servet Tomak'ın babası Mehmet Tomak (52), evi olmadığı için yaklaşık 2 aydır öğretmen evinde kaldığını ve oğlunun mezarının bulunduğu il merkezinde kalmak istediğini söyledi. Gaziantep’teki asri mezarlık şehitliğinde yatan oğluna daha yakın olmak isteyen baba Mehmet Tomak yetkililerden iş imkanı ve kalacak ev istediğini belirterek, “Oğlum şehit olduktan sonra bunalıma girdim. Çalışamıyorum, Nizip ilçesinde bulunan öğretmen evinde kalıyorum. Nizip kaymakamı bana orada yer verdi. Çok perişan durumdayım iş bulamıyorum. Ben eşimden ayrıyım, öbür çocuklarım da annesinin yanında kalıyor. Fakat ben Gaziantep’te kalmak istiyorum oğluma daha yakın olmak için gidip gelmek zor oluyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bana yardımcı olursa çok sevinirim’’ diye konuştu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları ise konuşmasında, “Öncelikle canlarını vatan ve bayrak için feda eden tüm asker polis ve sivil şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad etmek istiyorum. Gazilerimize Allah'tan şifalar diliyorum. Vatan için en büyük fedakarlığı göstermiş olan ve evladını şehit veren Mehmet amcamız Nizip’te yaşadığını bizlere ifade ettiler. Biz de kendilerine kucak açtık, bundan şeref duyacağımızı kendilerine bildirdik. Kendisi yaklaşık iki aydır öğretmen evimizin misafiridir. Mehmet amca sadece Gaziantep’in değil bütün Türkiye’nin babasıdır. Biz onların bütün ihtiyaçlarının karşılanması için bütün Nizip’le el birliği ile gayret içerisindeyiz. Özlük hakları için aile sosyal il müdürlüğümüzle temas ettik onlarda sağ olsun kendileri bizzat ekibiyle beraber geldiler. Ve bu konuda en hızlı şekilde neticelendirmek için çalışmalara başladılar.

Şehit babası ve şehit ailesi için en kötü durumun içine kapanmaları olduğuna dikkat çeken Türkiye Harp Malulü Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hasan Basri Yılmaz, “Şehit aileleri içine kapandığı an depresyon başlar ve bu ailenin bir arada tutulmasının imkansız olur. Mehmet amca şehit Servet Tomak’ın babasıdır. Eşinden ayrı yaşıyor. Mehmet Tomak aslen Gaziantep Niziplidir fakat dışarıda çalıştığı için Gaziantep’te evi yoktur. Oğlu şehit olduktan sonra Gaziantep şehitliğine defnedildi. O da haliyle oğlunun mezarına yakın olmak için Gaziantep’te ikamet etmek durumdadır. Şehit babası Mehmet amcanın kalacak yeri yok, sağ olsun kaymakamımız kendisine Nizip öğretmen evinde yer ayarladılar. Fakat Nizip küçük yer olduğu için iş imkanı kısıtlı, şehit haklarının 5-6 ay süreceği için Mehmet amca maddi yönden Nizip’te yapamıyor. Gaziantep'e gelmek istiyor fakat burada da kalacak yeri yok. Bizim devletimizden ricamız şudur, oğlu şehit olan insanların o taziye süreçleri bittikten sonra da devletin yanlarında olmasıdır. Çünkü bu insanlar her türlü saygı ve sevgiyi hak ediyor.



Kazım Uzunöz - Orhan Erkılıç

