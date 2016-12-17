İstanbul'da geçtiğimiz hafta bombalı saldırıda 38 polisin ve 6 vatandaşın şehit olmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ziyaretçi akınına uğruyor. Her gün yüzlerce vatandaş, öğrenci, sivil toplum öğretleri, siyasi parti temsilcileri şubeye gelerek polislere başsağlığı dileyip "polisin yanındayız" mesajı veriyor.

Çevik kuvvet polislerini Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi Başkanı Muhammet Çetin, gazi ve şehit yakınları da ziyaret etti. Gazi ve şehit yakınlarını Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mehmet Bağış karşıladı. Gazi ve şehit yakınları şehitlik köşesine çiçek bırakıp şeref defterine duygularını yazdı.

"Biz bir olursak kimse yıkamaz"

18 yıl önce Hakkari'de teröristlerle girdiği çatışma sırasında mayın patlaması sonucu gazi olan Dernek Başkanı Muhammet Çetin, "Biz isterdik ki böyle zamanlarda değil de bayramlarda güzel günlerde ziyaret edelim ama maalesef birliğimize beraberliğimize karşı yapılan bir saldırıdır. Bugün dernek üyelerimizle beraber polislerimize destek olmak için beraber olduğumuzu belirtmek için ziyarette bulunduk. Vatanımızın, ülkemizin kutsal bir ülke olmasının en büyük nedenlerinden biri de şehitlerimizdir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar göstermesin ama bu coğrafyada bunduğumuz sürece tabi ki şehitlerimiz olacak ama birlik ve beraberliğimizi asla kimse bozamayacaktır. Böyle bombalama yaparak bizi daha çok birbirimize bağlıyorlar, onlar saldırdıkça bizim kenetlenmemiz daha da artıyor. Buradan herkese sesleniyorum askerimize, polisimize olabildiğince destek olsunlar biz bir olursak kimse bizi yıkamaz" dedi.

"Arap, Türk, Kürt hepimiz biriz"

Polisleri ziyarete gelenlerden biri de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 yıl önce tezkeresine 40 gün kala teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Kürt kökenli er Fevzi Çakmak'ın babası Mustafa Çakmak (72) oldu. Şehit babası Çakmak, "Arap’ı, Türk’ü ve Kürdüyle bu bayrak hepimizin bayrağıdır. Bir yere varamayacaklar. Türk askeri, polisi ve halkı savaşçı bir halktır bütün dünya başına kalksa kimse bir şey yapamaz. Bu kanı durdursunlar, biz korkmuyoruz hiçbir şeyden. İster barışsın ister barışmasın kendileri bilir. Savaştan korkmayız. İsterlerse vursunlar benim gibi binlerce var hepsi sıradadır" diye konuştu.

"Oğlum gibi şehit olmak istiyorum"

Ziyarete gelen bir başka şehit babası ise Hakkari'nin Çukurca ilçesinde operasyona giderken PKK'lı teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu 11 Mayıs 2009'da şehit olan Jandarma Komando Er Lokman Tekin'in (21) babası Kürt kökenli Muhittin Tekin (74) oldu. Tekin, "Ben şehit babasıyım. Nasıl oğlum şehit olduysa bende aynı öyle ölmek istiyorum. Ben Kıbrıs zamanında 'gönüllü olarak askere gideceğim' diyerek Mardin'den Adana’ya geldim ve 40 sene oldu bir daha dönmedim, buraya yerleştim. Benim çocuklarım hep Adana doğumludur. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ve vatanım için polis ve askerden önce ilk ben canımı vereceğim, ilk benim canım gitsin başkasının canı gitmesin. Bunlar kalleşlikten başka bir şey bilmez. Ben bunlara acımam onların canı çıksa yinede benzin döküp ölüsünü bile yakmak istiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Fatih Keçe