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Şehit babasından ağlatan mesaj

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın acılı babası İmam Sarıaslan, "Beni de askere alsınlar oğlumun bıraktığı yerden devam ederim” dedi.

Şehit babasından ağlatan mesaj

11 Şubat 2018 11:22

Afrin'de devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın cenazesi sabah saatlerinde helikopterle Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi Jandarma Komutanlığı bahçesine getirildi. Helikopterden alınan cenaze, Belde hastanesi morguna götürüldü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan Suvarlı, öğle namazını müteakip Belde mezarlığında düzenlenecek törenle defnedilecek.

"Kahpelere inat ağlamayacağım"

Üzüldüğünü ama ağlamayacağını vurgulayan şehit babası İmam Sarıaslan, "Milletimiz sağ olsun, devletimiz sağ olsun ağlamayacağım, itlere inat ağlamayacağım, kahpelere inat ağlamayacağım, ağlamak yok, üzülüyorum ama ağlamayacağım. İnşallah başlarına yıkılır, olacak da, az kaldı” ifadelerini kullandı.
Oğlunun görevini kaldığı yerden kendisinin devam ettirmek istediğini söyleyen Sarıaslan, “Allah yardımcıları olsun, Allah güç kuvvet versin, Allah, peygamber yanlarında olsun. Elimizden başka da bir şey gelmez. Elimizden dua etmek geliyor başka da bir şey gelmiyor. Beni götürseler ben de giderim oğlumun yerine. Ben gider kaldığı yerden devam ederim” şeklinde konuştu.

Oğluyla en son birkaç gün önce telefonla konuştuğunu da söyleyen İmam Sarıaslan, “Şehit olmadan bir gün önce Cuma günü konuştuk. Ben ağlıyorum, o gülüyor. Sıkıntı yok diyor, baba geçecek diyor, bitecek diyor. Ben ağlıyorum, o gülüyor. Üzülme diyor, bir şey olmayacak diyor, geleceğim diyor. Vatan sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Allah milletimizden razı olsun, Allah devletimizden razı olsun. Benim oğlum namusu ve şerefi için gitti, namusun bekçisiydi. Askerliği çok severdi, nöbet beklemeyi çok severdi. Teröre inat dimdik ayaktayız. Ağlamayacağım” diye konuştu. 

Cihan Kizir- Ramazan Kuyu
 

Etiketler: Enes Sarıaslan, şehit babası

 

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