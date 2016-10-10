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Şehit babasından askere: Kurban olurum size ağlamayın

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Durak Karakoluna yapılan saldırıda şehit olan Adıyamanlı Sözleşmeli Piyade Er Hasan Aydoğdu’nun babası cenaze töreninde ağlayan askerin göz yaşlarını silerek, “Kurban olurum size ağlamayın” sözü yürekleri dağladı.

Şehit babasından askere: Kurban olurum size ağlamayın

10 Ekim 2016 14:16
Şehit babasından askere: Kurban olurum size ağlamayın - Tıkla İzle

Terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Adıyamanlı Sözleşmeli Piyade Er Hasan Aydoğdu, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Adıyaman’a getirildi.

Son kez baba ocağına götürüldükten sonra Adıyaman Yeni Mezarlık Camii’ne şehidin cenazesi getirildi. Beş kardeşten birisi olan Sözleşmeli Piyade Er Hasan Aydoğdu’nun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan şehidin kardeşleri göz yaşlarına boğuldu.

“Kurban olurum size ağlamayın”

Tabut başında bekleyen jandarma erlerin ağladığı gören şehidin babası Hacı Yusuf Aydoğdu, askerlerin göz yaşlarını silerek sarılıp öptü. Askerlerin göz yaşlarını silerken, “Kurban olurum size ağlamayın, aman babam” diyen acılı babanın bu sözleri yürekleri dağladı.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü’nün kıldırdığı cenaze namazı sonrasında şehidin tabutunu ve fotoğrafını askerlerle birlikte kardeşleri taşıdı. Şehidin cenazesi Şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Albay Ercan Atasoy, kurum ve kuruluş müdürleri, dernek başkanları, şehidin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. 

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir

Etiketler: Hasan Aydoğdu


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