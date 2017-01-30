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Şehit babasından örnek davranış

Şehit babası Cuma Özdemir 4 yıl önce aldığı 800 bin TL değerindeki araziyi Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Şehit babasından örnek davranış

30 Ocak 2017 11:40
Şehit babasından örnek davranış - Tıkla İzle

2012 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Cevdet Deniz Özdemir’in babası Cuma Özdemir, 4 yıl önce 250 bin TL’ye aldığı, şimdiki değeri 800 bin TL olan 5 buçuk dönümlük araziyi Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Oğlunun şehit olmasından sonra kendisine verilen sosyal haklarıyla şehitliğe çeşme yaptırdığını ve aldığı 5 buçuk dönümlük araziyi Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını vurgulayan Cuma Özdemir, “Ben Şehit Cevdet Deniz Özdemir’in babasıyım. Oğlum 2012 yılında şehit oldu. Annesiyle beraber sosyal haklarımı aldım. Yeşilkent şehitliğine bir çeşme yaptırdım. Kalan parayla da Yeşildere'den 5 buçuk dönümlük bir arazi aldım. Burayı da Mehmetçik vakfına bağışladım. O zaman bu arsayı 250 bin TL’ye aldım. Şimdiki değeri yaklaşık 800 bin TL’dir. Araziye zeytin, üzüm ve fıstık ektim onlarla ilgilenip vakit geçiriyorum. Devletimizin bize manevi anlamda sahip çıkmasını bekliyorum. Psikolojik destek ve aktiviteler önemli. Şehitliklere 365 gün gelemeyen baba var. O ailelerden de daha duyarlı olmalarını bekliyorum” diye konuştu.

Lider Olgun - Mehmet Bulut 

 

Etiketler: Cuma Özdemir


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