Geçtiğimiz Cumartesi akşamı İstanbul Beşiktaş’ta Vodofone Arena yakınlarında terör örgütü PKK’nın uzantısı TAK tarafından üstlenilen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Ali Aksoy’un (26) Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Sarıçalı Mahallesi’ndeki baba ocağında yas var. Şehit evinin etrafı Türk bayrakları ile donatılırken, şehit evinde Kur’an-ı Kerim okundu. Şehit babası Ömer Aksoy evlerinin avlusunda taziyeleri kabul etti. Teröre lanet okuyan baba Aksoy, “Vatan sağ olsun. Yapacak bir şeyimiz yok. Ama bu hainlere bu memleket pabuç bırakmayacak. Allah’ım kötülere fırsat vermesin” dedi.

"GEREKİRSE DİĞER OĞLUM DA ŞEHİT OLMAYA HAZIR"

Bir oğlunun daha olduğunu ve gerekirse onun da vatana şehit olmaya hazır olduğunu kaydeden Aksoy, şehit oğluyla yaptıkları son konuşmayı anlattı. Aksoy, “En son konuştuğumuzda, ‘bugün izinliyim. Yarın maç olursa oraya gideceğim’ dedi. Ertesi gün akşam işte... Her gün görüşüyorduk akşamları 11’de. O gün akşam 10 buçukta olayı duyunca telefonla arka arkaya aradık. Cevap vermeyince kendimiz gittik. Hain saldırı sonucu şehit olmuş. Nerede hain varsa Allah onların cezalarını versin. Allah onları Kahhar ismiyle kahru perişan etsin. Diyecek bir şey bulamıyorum. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde Manisa’ya getirilen şehit Ali Aksoy için Akhisar ilçesine bağlı Sarıçalı Mahallesi Aşağı Yeni Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenecek.