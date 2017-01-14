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Şehit babasını asker selamıyla uğurladı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde askeri aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil, Konya’da toprağa verildi.

Şehit babasını asker selamıyla uğurladı

14 Ocak 2017 17:31

Şırnak Silopi’de görev yaptığı birlikte dün ’Kirpi’ diye tabir edilen askeri aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düşen Tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil (50) için Konya’da cenaze töreni düzenlendi. Öğle saatlerinde havayolu ile Konya’ya getirilen şehit Özdil’in naaşı daha sonra cenaze töreninin yapılacağı Mürşit Pınar Camisi’ne getirildi. Bu sırada şehidin iki oğlundan biri olan Çağrı Özdil babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit babasına asker selamı veren Çağrı Özdil, babasının fotoğrafına bakarak, "Sana son kez selam duruyorum. Biz asker çocuğuyuz babam saatlerce karşında böyle beklerim. Vatan için gittin oraya dimdik duracağız biz de" sözlerini sarf etti.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından ikindi namazını müteakip Konya İl Müftüsü Ali Akpınar tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından alınarak Konya Şehitliği’ne götürüldü. Şehit Başçavuş Özdil gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İl Jandarma Komutanı Albay İsmet Cansaran, askeri ve mülki erkan şehit Özdil’in ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

32 yıllık asker olan 2 çocuk ve 2 torun sahibi şehit Özdil’in babasının vefat ettiği öğrenildi. Öte yandan aslen Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinden olan şehidin, Konya’da yaşayan eşinin isteği üzerine burada defnedildiği öğrenildi.

Selman Ayas


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