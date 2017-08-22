Şehit babasını dolandırmaya çalışan şahıslara suçüstü

Edinilen bilgiye göre, Güneydoğuda teröristler girdiği çatışmada şehit düşen ve ismi İzmir´in Selçuk ilçesinde bir caddeye verilen Şehit Fikri Üyücü 'nün babası Bahtiyar Üyücü’yü (75) telefonla arayıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şahıslar Üyücü’ye hesabında terör örgütüne havale yapıldığını söyleyerek hesabında olan 50 bin TL’yi istediler.

Durumdan şüphelenen Üyücü, karakola giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından hazırlanan sahte paralarla birlikte Üyücü ve dolandırıcılar buluşturuldu. Buluşma esnasında devreye giren polis ekipleri dolandırıcıları suçüstü yakaladı.

Ö.Ş (27)ve M.E (24) adlı şahıslar oldukları öğrenilen dolandırıcılar emniyette yapılan işlemlerin ardından Selçuk Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Ali Rıza Çelebi