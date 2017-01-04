Nazilli’de şüpheli bir aracı kovalarken geçirdikleri trafik kazası sonucu şehit olan başpolis memuru Yener Arslan ve polis memuru Hasan Özdemir için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi. Törene Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, İl Emniyet Müdürü Rahmi Bastuğ, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Taşdemir, şehit polislerin aileleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Şehit polis Hasan Özdemir’in oğlu Ali Özdemir, babasının tören kıyafetini giyerek cenaze programına katıldı. Törende şehit polislerin tabutlarına son kez sarılan aileleri duygusal anlar yaşanmasına nenden oldu. Vali Koçak, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek teselli etmeye çalıştı.

Şehit polislerin özgeçmişlerinin okunması ve Nazilli İlçe Müftüsü Necati Toplaoğlu’nun dua etmesinin ardından törende konuşan İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, yaşanan kaza hakkında bilgi verdi. “Şehit düşen kardeşlerimizi uğurlamak için buradayız. Meslektaşlarımız Peygamberlikten sonraki en yüksek mertebe olan şehitlik makamına ulaştı. Tüm polis teşkilatımızın başı sağ olsun” dedi.

Törenin sonunda cenaze aracına alınan şehit cenazeleri, meslektaşlarının oluşturduğu konvoy eşliğinde cenaze namazının kılınacağı Kocacami’ye getirildi. Kılınacak cenaze namazının ardından şehit polis memuru Hasan Özdemir Nazilli Eğriboyun Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. Şehit başpolis memuru yener Arslan’ın cenazesi ise memleketi Gaziantep’in Şahinbey ilçesine gönderilecek.

İbrahim Kılınç - Veysel Karahan