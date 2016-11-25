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Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen El Bab operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan, memleketi Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde babanın sözleri yürekleri dağlarken, acılı anne ise oğlunu son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı.

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı

25 Kasım 2016 15:02
Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı - Tıkla İzle

Tunceli’de görev yaparken 5. Hudut Tugay Komutanlığı’nda geçici görevle katıldığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen El Bab operasyonunda şehit düşen Özcan’ın şahadet haberi, dün, Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Küreci’nin makam şoförü olan baba Mehmet Özcan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde çalışan anne Melek Özcan’a iş yerlerinde verilmişti. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin al bayrağa naaşı ise bugün baba evinde helallik alınmasının ardından Reşadiye Camii avlusuna getirildi. Piyade Uzman Çavuş Özcan’ın cenazesi, burada Cuma Namazı’na müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Günyüzü ilçesi Gümüşkonak Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.

Şehidin cenaze törenine, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, askeri erkan, ilgililer ve şehidin yakınları katıldı.

Şehit babası: “Bütün dünya duysun”
Şehidin babası Mehmet Özcan, cenaze namazı öncesi oğlu Ramazan Özcan’la birlikte oğlunun fotoğrafına ve al bayrağa sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra baba Özcan’ın, “Vatan, bayrak, millet için veriyorum. Kim varsa bu Türkiye’nin düşmanı herkes duysun. Bu vatan için bu oğlumu da veriyorum. Bir tane oğlum kaldı, dünya duysun bu oğlumu da şehit veriyorum” sözleri yürekleri dağladı.

Anne asker selamıyla, kardeşler “ağabeyim” haykırışlarıyla uğurladı
Şehidin annesi Melek Özcan, asker selamıyla, kardeşleri Ramazan, Fatma ve Merve Özcan ise, Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan’ı gözyaşları içerisinde “ağabeyim” haykırışlarıyla son yolculuğuna uğurladı. 

Burak Tekin - Kadir Çetin - Selim Kuşcu


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