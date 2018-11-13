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Şehit babaya son öpücük

Şehit babaya son öpücük
Şehit babaya son öpücük

Şırnak’ta şehit olan Uzman Çavuş Ünal Olgun, Bursa’da binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü Gabar dağının Gömeç kırsalında 2 asker şehit oldu. Şehit olan askerden Uzman Çavuş Ünal Olgun, Bursa'nın Gürsu ilçesinde Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Çocukları asker selamı verdi 

Öte yandan şehidin çocukları Mesut ile Ceren babalarına son kez asker selamı verdi. Babasının komando beresini takan çocuklar, şehidin fotoğrafını öptü. Cenazeye katılan baba Asım, anne Güleser ve eşi Ceylan Olgun güçlükle ayakta durdu. Bir askerin kucağında bulunan küçük Ceren, babası top aracına bindirildiği sırada arkasından son kez el salladı. Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Efkan Ala acılı babanın elini tuttu. Şehit, ilçe kabristanına defnedildi. 

Cenazeye Bursa Valisi Yakup Canbolat, milletvekilleri Efkan Ala, Hakan Çavuşoğlu, Faruk Çelik, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, siyasi partilerin milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.  

Samet Doğru - Ahmet Faruk Çabuk - Hakan Gönül

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