Şehit Binbaşı Ümit Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında operasyona giderken PKK’lı teröristlerce yola döşenerek tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Ümit Çelik (39), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii’nde düzenlenen cenaze törenine şehidin eşi Nesrin, çocukları Yiğit Göktürk (11), Nazlı Hilal (8) ve 7 aylık kızları Göksu Reyhan, annesi Nezahat Çelik, babası Sadettin Çelik ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamza Çebi, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, askeri personelle yakınları ve birçok vatandaş katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazında şehit Binbaşı Çelik’in 11 yaşındaki oğlu Yiğit Göktürk de dedesi ve amcasının yanında saf tuttu. Kılınan namazın ardından tören mangası tarafından omuzlara alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı top arabasına taşındı. Vatandaşlar terör örgütünü lanetleyen sloganlar attı. Şehit Binbaşı Büyükçekmece Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Alper Korkmaz