Şehit Büyükelçi İsmail Erez vefatının 42. yıldönümünde anıldı

Terör örgütü ASALA tarafından 24 Ekim 1975 yılında şehit edilen Büyükelçi İsmail Erez, Makam şoförü Talip Yener'i anmak üzere Paris Büyükelçiliği’nde bir tören düzenlendi. Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, “Sayın Büyükelçilerim, kıymetli mesai arkadaşlarım basınımızın güzide temsilcileri, bugün terör örgütü ASALA tarafından çok yakınımızdaki bir Hakeim köprüsünde pusuya düşürülerek şehit edilen Türk diplomatları Büyükelçi İsmail Erez ve makam şoföre Talip Yener’i anmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Yurt dışında görev yapan Türk diplomatlarına karşı silahlı ve bombalı saldırılar düzenledi. Birbirinden değerli diplomatlarımız şehit edildi. Bu saldırılar 1973 yılında başladı. O yıl 27 Ocak’ta Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile yardımcısı Konsolos Bahadır Demir bir otel de kurşunlanarak öldürüldü. Amerika’nın pasifik kıyısında işlenen bu çifte cinayet Türk diplomatlarına karşı kanlı suikastların başlangıcı oldu. ASALA, Türk diplomatlarına karşı dört kıtada arka arkaya 27 suikast düzenledi. Bu suikastlarda 34 şehit ve çok yaralı verdik. Ülkemizin ve bakanlığımızın yaşadığı bu acının tarih de bir benzeri görülmedi, gerçekten de hiçbir dönemde hiçbir ülkenin diplomatları böylesine sistematik suikastlara maruz kalmamışlardır. Verdiğimiz bu şehitler, kolay yetişmeyen çok değerli seçme devlet görevlileri olduklarını da unutmamamız gerekir. Terör örgütü ASALA ve bu dönemde kurban verdiğimiz meslektaşlarımız, yalnızca görevlerini ifa ettikleri için Türkiye’nin hizmetinde oldukları için Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil ettikleri için şehit edildiler. Hatıraları önünde saygıyla ve minnetle eğiliyoruz. Maalesef şehitlerimizin katillerinin çoğu yakalanamamış ya da yakalanmamış cinayetler failleri meçhul cinayetler olarak kalmıştır” dedi.

Tansu Sarıtaylı