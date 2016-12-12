İstanbul'da yaşanan terör saldırısı sonrasında Türkiye'nin bir çok yerinde kalkan şehit cenazeleri vatandaşların yüreğini dağladı. Balıkesir'in CHP Karesi İlçe Başkanı Onur Ayan ise sosyal medya üzerinden yayınladığı ve basın kuruluşlarına gönderdiği yerli malı kutlama etkinliği ile tepki gördü. 'Tüm Balıkesirli hemşehrilerimin ve ülkemin yerli malı, tutum ve yatırım haftasını kutlar, çocuklarımıza bu değerlerimizin farkındalığını hep birlikte yeniden kazandırmayı dilerim' sözlerine yer veren Başkan Ayan, limon tezgahında ve lahmacun yerken fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı.

Bahadır Demirçeviren

