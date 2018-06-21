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Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu’nun çelengine tepki

Şehit Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir’in cenaze namazı öncesi, şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.

Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlunun çelengine tepki

21 Haziran 2018 15:05
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu’nun çelengine tepki - Tıkla İzle

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir (25) için memleketi Malatya’da cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi şehidin naaşının musalla taşına getirilmesinden sonra bazı şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi. 

Tekbir getirerek çelengi parçalayan vatandaşlar, “Çiçeğinizi şehide göndermeyin Edirne'deki Selahattin Demirtaş’a gönderin. Utanmadan çiçek gönderiyorsunuz. Bu şehidin kanında CHP’nin eli var. Çiçek göndermişler bir de, alın başınıza çalın” diyerek tepki gösterdiler.  

Cahit Özçelik - Selçuk Dönmez - Bahadır Aytekin
 

 

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