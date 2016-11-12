PKK’lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün naaşı Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan evine getirildi. Şehit Kaymakam Safitürk’ün cenaze töreninde çevre illerden takviye gelen polislerle birlikte 700 polis görev yapacak.
Öte yandan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ında katılması bekleniyor.