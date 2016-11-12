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Şehit cenazesinde toplam 700 polis görev yapacak

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk için düzenlenecek olan cenaze töreninde toplam 700 polis görev yapacak.

Şehit cenazesinde toplam 700 polis görev yapacak

12 Kasım 2016 10:32

PKK’lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün naaşı Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan evine getirildi. Şehit Kaymakam Safitürk’ün cenaze töreninde çevre illerden takviye gelen polislerle birlikte 700 polis görev yapacak.

Öte yandan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ında katılması bekleniyor. 

Etiketler: Muhammed Fatih Safitürk, polis


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