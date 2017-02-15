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Şehit cenazesine giderken şehit oldu

Adana’da, görevli oldukları şehit cenazesine yetişmek isterken kaza geçiren yunus polisinden Fırat Ulaş şehit oldu, diğer polis ide yaralandı.

Şehit cenazesine giderken şehit oldu

15 Şubat 2017 09:29
Şehit cenazesine giderken şehit oldu - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, kaza, saat 08.00 sıralarında Seyhan Cemalpaşa Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Fırat Ulaş'ın kullandığı 01 A 29623 plakalı motosiklet, Fuzuli Caddesi üzerinde seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı. Polis memuru Fırat Ulaş ve Gökhan Vuruş yola savrulurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fırat Ulaş ve Gökhan Vuruş’u Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis memurlarından Fırat Ulaş doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Polis memurlarının, Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit olan uzman çavuş Salih Kayan'ın, Adana’da düzenlenecek törenine giderken kaza geçirdiği belirtildi.

Süleyman Cenk İdaye
 

Etiketler: adana, Fırat Ulaş, şehit


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