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Şehit çocuğunu tokatlayan şoför hakkında soruşturma açıldı

Yalova'da 14 yaşındaki şehit çocuğunu darp ettiği iddia edilen minibüs şoförü hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Şehit çocuğunu tokatlayan şoför hakkında soruşturma açıldı

12 Temmuz 2017 13:11

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit çocuğunu darp ettiği iddia edilen şoför hakkında soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Yakup Gündoğdu, 2010 yılında ambulans şoförü olarak görev yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu. Vatandaşımızın oğlu Mehmet Gündoğdu'nun binmiş olduğu özel minibüs şoförü ile aralarında ücretsiz seyahat kartının kullanılması ve taşıma ücreti sebebiyle yaşanan tartışmada tokatlanmak suretiyle darp edildiği iddiasına yönelik soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” denildi.
Şehit oğlu 14 yaşındaki Mehmet Gündoğdu'nun Taşköprü beldesinde şoför tarafından darp edildiği ve hakaretlere maruz kaldığı iddia edilmişti. 

Saim Çotuk


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