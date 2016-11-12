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Şehit Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk son yolculuğuna uğurlanıyor

Mardin’in Derik ilçesinde bombalı saldırıda hayatını kaybeden Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk, memleketi Sakarya’da son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit babası Asım Safitürk, evinin önünde kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul etti.

Şehit Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk son yolculuğuna uğurlanıyor

12 Kasım 2016 13:08

PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan ve Gaziantep’te kaldırıldığı hastanede şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün naaşı evine getirildi. Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesindeki evinin önünde kurulan taziye çadırında şehit babası Asım Safitürk taziyeleri kabul ederken, şehit Kaymakam Safitürk için Kur’an’ı Kerim okundu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve sevenleri şehidin evine gelerek taziyelerini iletti.

BU VATAN İÇİN ŞEHİT OLDU

Şehit olan Kaymakam Safitürk'ün babası Asım Safitürk ile Kurban Bayramında görüştüğü ortaya çıktı. Oğlunun Kurban Bayramı'nda memlekete izne geldiğini anlatan acılı baba, oğlunu vatan için şehit verdiklerini söyledi. Baba Asım Safitürk, "Bu vatan için şehit oldu. 15 Temmuz'dan bu tarafa çok yakın şehidimiz vardı. Hiç bir peygamber cennete gittikten sonra tekrar dünyaya geleceğim dememiştir. Ama şehitler, tekrar daha dünyaya gelmek ister, 10 defa daha şehit olmak için. tüm şehitlere rağmen, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, vatan sağ olsun. En son Kurban Bayramında görüşmüştük" dedi. 

Etiketler: Derik Kaymakamı, Muhammed Fatih Safitürk


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