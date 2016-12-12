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Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden şehit emniyet Müdürü Vefa Karakurdu’nun cenazesi memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki baba ocağına getirildi. Şehidin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Eşi Emel ve iki çocuğu göz yaşlarına boğuldu.

Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu son yolculuğuna uğurlanıyor

12 Aralık 2016 14:38

İstanbul’da Beşiktaş-Bursa Spor karşılaşması sonrasında terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu helallik alınması için baba ocağına getirildi. Polislerin omuzlarında babası eski emniyet Müdürü Erdal ve annesi Sabriye Karakurdu’nun yaşadığı evin önüne getirilen Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu’nun öğretmen olan eşi Emel, 12 yaşındaki oğlu Kaan ve 5 yaşındaki kızı Duru gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Sabriya Karakurdu’da oğlunun tabutuna sarılırken, torunlarını öpüp teselli bulmaya çalıştı. Yapılan dua ve alınan helalliğin ardından Şehit emniyet Müdürü’nün tabutu omuzlara alınarak cenaze töreninin düzenleneceği Bozhane Camii önüne getirildi. 

Vedat Kılıç


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