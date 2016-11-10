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Şehit er Nurullah Çakır'ın naaşı Sivas'a getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ile Çukurca ilçeleri arasında bulunan Hisar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği havanlı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde şehit düşen 25 yaşındaki sözleşmeli er Nurullah Çakır'ın Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Sivas'a getirildi.

Şehit er Nurullah Çakırın naaşı Sivasa getirildi

10 Kasım 2016 11:40

Yüksekova ve Çukurca ilçeleri arasında bulunan Hisar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği havanlı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen sözleşmeli er Nurullah Çakır'ın naaşı düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Sivas'a gönderildi. Şehidi Nuri Demirağ Havalimanı'nda Sivas Valisi Davut Gül, Garnizon ve 5. Piyade Er ve Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, şehidin ailesi ve yakınları karşıladı. Şehidin naaşının askeri manga tarafından uçaktan indirilmesi sırasında anne Nuriye, baba Salih ve şehidin kız kardeşi Ayşe Yancı gözyaşlarına boğuldu. Baba Salih," Vatan için helal olsun evladım şehit oldu gurur duyuyorum. Ama zor geliyor" diyerek gözyaşı döktü. Şehit babasını yakınları teselli etti.

"Şehit annesi seni Şırnak'a göndermeyeceğim"
Şehit sözleşmeli er Çakır'ın kendi gibi Şırnak'ta sözleşmeli er olarak görev yapan kardeşi Fetullah Çakır'da aynı uçakla Sivas'a geldi. Şehit annesi uzun süre asker oğluna sarılarak 'Ağabeyin şehit oldu oğlum. Seni bir daha Şırnak'a göndermeyeceğim" diyerek feryat etti. Şehidin asker kardeşi annesini teselli etmeye çalıştı.
Baba Salih Çakır'da oğluna sarılarak gözyaşı döktü.  Şehidin naaşı Sivas Belediyesi'ne ait cenazesi aracına konularak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. Kale Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'nde defnedilecek.  

Etiketler: Fetullah Çakır, Hisar Dağı, pkk, Şehit Nurullah Çakır


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