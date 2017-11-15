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Şehit Eren Bülbül’ün anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Trabzon’un Maçka İlçe kırsalında hain teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Şehit Eren Bülbülün anısına hatıra ormanı oluşturuldu

15 Kasım 2017 12:15

Orman Bölge Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Kulübü ve Ortahisar Belediyesi'nin katkıları ile Şehit Eren Bülbül anısına ilçenin Bekçiler mevkiinde oman alanı oluşturuldu. Alana ilk fidanı törene çağrılan şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül dikerken, ormanlık alanın adı “Şehit Eren Bülbül Hatıra Ormanı” olarak belirlendi. Fidan dikim törenine Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Kaymakamı Orhan Aktürk, KTÜ İletişim Kulübü üyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri katıldı.

Etiketler: Eren Bülbül

 

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