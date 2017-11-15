Şehit Eren Bülbül’ün anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Orman Bölge Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Kulübü ve Ortahisar Belediyesi'nin katkıları ile Şehit Eren Bülbül anısına ilçenin Bekçiler mevkiinde oman alanı oluşturuldu. Alana ilk fidanı törene çağrılan şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül dikerken, ormanlık alanın adı “Şehit Eren Bülbül Hatıra Ormanı” olarak belirlendi. Fidan dikim törenine Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Kaymakamı Orhan Aktürk, KTÜ İletişim Kulübü üyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri katıldı.