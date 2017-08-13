Şehit Eren'in ailesinin paylaştığı fotoğraf herkesi yeniden göz yaşlarına boğdu

Türkiye onu ilk olarak şehit olduğu köyünde takım elbiseli fotoğrafı ile tanıdı. Şehit haberi ile sosyal medyada hızla yayınlan fotoğrafının ardından ailesi son olarak öyle bir fotoğrafını paylaştı ki görenler yeniden göz yaşlarına boğuldu.

Daha 14 yaşında baba acısını yaşayan Şehit Eren Bülbül, hayatın zorluğunu her şekilde yaşadı. Ailesine katkı olsun diye yaz tatillerinde çalışan Eren’in 10 yaşında sırtında odun taşırken çekilen fotoğrafı sosyal medyaya en fazla paylaşılanlar arasına girdi.

Resul Yanbul

