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Şehit erin cenazesi memleketine gönderildi

Kütahya'da devriye jandarma timini taşıyan araç ile bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan er Çınar Taş'ın cenazesi, İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlenen törenin arından memleketine gönderildi.

Şehit erin cenazesi memleketine gönderildi

11 Temmuz 2017 14:35

Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Çınar Taş'ın (22) cenazesi, İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Türk bayrağına sarılı tabut, tören alanındaki katafalka konuldu. Burada şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından dualar edildi.

Törene, Vali Ahmet H. Nayir, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Vural Kavuncu, Ahmet Tan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur katıldı.

Şehidin tabutu, askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına konuldu. Taş'ın naaşı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığından askeri uçakla, defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.
Kütahya'da gece, devriye jandarma timini taşıyan araç ile kamyonetin Değirmenözü köyü yakınlarında çarpışması sonucu, er Çınar Taş olay yerinde şehit olmuştu. Kazada, 3'ü asker 7 kişi de yaralanmıştı.  

Hüseyin Efe
 

Etiketler: Kütahya, şehit


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