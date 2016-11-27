Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Zonguldak Havalimanı’na getirilen şehit Uzman Erbaş Coşkun İşleyen’in (25) naaşı, Safranbolu Belediyesi cenaze aracı ile konvoy eşliğinde Safranbolu’ya getirildi. Burada Safranbolu Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin naaşını hastane önünde Karabük İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, askeri erkan ve vatandaşlar karşıladı. Naaşın cenaze aracından indirilmesi sırasında şehidin babası Rüştü İsmail ve annesi Münevver ile kız kardeşi gözyaşı döktü. Hastane morguna alınan şehidin naaşı, ilçeye bağlı Düzce köyünde ikindi namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

Yasin Erdem



