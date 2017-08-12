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Şehit eşi: 'Kokusuna doyamadım'

Batman’da teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi’nin (27) naaşı memleketi Kahramanmaraş’a getirildi. Şehit Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi ile aynı uçakla Kahramanmaraş’a gelen şehit eşi Yasemin Kepekçi’nin, “Kokusuna doymadım” feryadı yürekleri dağladı.

Şehit eşi: Kokusuna doyamadım

12 Ağustos 2017 19:42

Batman'ın Kozluk ilçesi Gümüşörgü karakolu ile Sason ilçesi Kilimli köyü kırsalında operasyona giden askeri konvoya düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi’nin cenazesi birliğinde düzenlenen resmi törenin ardından askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş’a gönderildi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Kahramanmaraş milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve şehit yakınlarının katıldığı karşılama töreninde, şehit annesi Nigar Kepekçi ile eşi Yasemin Kepekçi kucağındaki 3 yaşındaki oğlu Milcan Efe ile birlikte, “Kokusuna doyamadım” feryadı yürekleri dağladı.
Şehit Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi’nin cenazesi, yarın Ulu Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliğinde toprağa verilecek.

Yolcu uçağı havalanmadı

Türk Hava Yolları’nın İstanbul seferini yapan A319 Sayılı Sultan Ahmet isimli yolcu uçağı, Şehit Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi’nin karşılana töreni boyunca motorlarını kapatarak yolcularıyla birlikte saygı duruşunda bulundu. 

Muhammet Özer - Halil Koyun
 

Etiketler: Batman, kahramanmaraş


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