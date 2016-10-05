Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde teröristler tarafından karakola düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in (26) naaşı, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Bu sırada şehidin eşi Burcu, babası Halil ve annesi Susam Demirer uçağa koşarken, şehidin bazı yakınları fenalık geçirdi. Asker ve sağlık görevlilerinin sakinleştirdiği şehidin yakınları daha sonra tören alanına götürüldü. Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, meslektaşlarının omzunda taşınarak cenaze aracına konuldu. Askerlerin yürüyüşü esnasında şehidin eşi Burcu Demirer, eşinin naaşını kucağındaki 3 aylık bebeği Çağan ile karşıladı. Şehidin naaşı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Demirer'in cenazesi, yarın öğle vakti Gürgentepe ilçesinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından karakola uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Demirer, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Metin Akyürek

