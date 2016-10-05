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Şehit eşini kundaktaki bebeğiyle karşıladı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde,PKK'lı teröristler tarafından karakola uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in cenazesi Ordu'ya getirildi. Şehidin eşi Burcu Demirer, eşinin naaşını kundaktaki bebeğiyle karşıladı.

Şehit eşini kundaktaki bebeğiyle karşıladı

05 Ekim 2016 19:21
Şehit eşini kundaktaki bebeğiyle karşıladı - Tıkla İzle

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde teröristler tarafından karakola düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in (26) naaşı, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Bu sırada şehidin eşi Burcu, babası Halil ve annesi Susam Demirer uçağa koşarken, şehidin bazı yakınları fenalık geçirdi. Asker ve sağlık görevlilerinin sakinleştirdiği şehidin yakınları daha sonra tören alanına götürüldü. Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, meslektaşlarının omzunda taşınarak cenaze aracına konuldu. Askerlerin yürüyüşü esnasında şehidin eşi Burcu Demirer, eşinin naaşını kucağındaki 3 aylık bebeği Çağan ile karşıladı. Şehidin naaşı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Demirer'in cenazesi, yarın öğle vakti Gürgentepe ilçesinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından karakola uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Demirer, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. 

Metin Akyürek
 

Etiketler: şehit


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