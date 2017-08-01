Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

11 Haziran 2017 tarihinde Hakkâri-Çukurca karayolu Olgunlar köyü Şine Köprüsü mevkiinde el yapımı patlayıcı kontrolü sırasında bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu yaralanan güvenlik korucusu Sebahattin Hayva, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 31 Temmuz 2017 tarihinde şehit oldu. Şehit olan güvenlik korucusu Sebahattin Hayva için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine Vali Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Vali Yardımcısı Hasan Ongu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, polis memurları, askeri personel, kurum müdürleri ve şehidin yakınları katıldı. Şehit cenazesinin helikopterde indirilmesi ile birlikte ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirerek ağıtlar yaktılar. 1 çocuk annesi ve 6 aylık hamile olan şehit Sebahattin Hayva'nın eşi Bahar Hayva ise, eşinin fotoğrafına sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Feryatlar yakan şehit ailesini kadın komutanlar teselli etmeye çalışırken, doktorlar ise hazırda bekletildi. Saygı duruşunda bulunulmasıyla birlikte şehit güvenlik korucusu Sebahattin Hayva’nın naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehidin naaşı toprağa verilmek üzere il merkezine bağlı Üzümcü köyüne uğurlandı.