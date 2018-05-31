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Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı |Güvenlik Korucusu Emrah Tezgel

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu Emrah Tezgel, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı |Güvenlik Korucusu Emrah Tezgel

31 Mayıs 2018 16:46

Hani ilçesi Topçular ile Yukarıturalı köyleri yol ayrımında dün akşam saatlerinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında güvenlik güçleri ile bir grup PKK’lı terörist arasında çıkan silahlı çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu Emrah Tezgel’in naaşı, 7’nci Kolordu Komutanlığında yapılan törenin ardından ilçeye bağlı kuyular köyüne getirildi. Şehidin naaşı, burada kılınan cenaze namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ve Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre de katıldı. Naaşın defnedilmesinin ardından eski Bakan Eker ve Vali Güzeloğlu şehidin babası Ramazan Tezgel’e Türk bayrağı ve şehitlik beratı takdim etti.  

 

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