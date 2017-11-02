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Şehit haberi verilen kız kardeş: 'Bu haber için kapıyı açmam'

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ilk görev yerinde şehit düşen Tayfun Kavun'un acı haberini vermeye gelen görevlilere seslenen şehidin kız kardeşi, "Bu haber için kapıyı açmam" diye feryat etti.

Şehit haberi verilen kız kardeş: Bu haber için kapıyı açmam

02 Kasım 2017 15:52

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Tayfun Kavun'un ailesine acı haber Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Askerlik Şubesi Personel Yüzbaşı Harun Ağaç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara ve Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan tarafından verildi.

Heyeti binanın önünde gören şehidin kız kardeşi Sultan Kavun, "Bu haber için kapıyı açmam" diyerek feryat etti.
Şehit Tayfun Kavun'un ilk görev yerinin Hakkari'nin Şemdinli ilçesi olduğu, göreve başladıktan sonra kredi çekerek araba aldığı öğrenildi.

Enderhan Öz

 

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