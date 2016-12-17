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Şehit haberini alan anne ve baba hastaneye kaldırıldı

Kayseri’de meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden askerler arasında bulunan Afyonkarahisarlı er Kamil Tunç'un şehadet haberinin ulaşmasının ardından fenalaşan anne ve babası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Şehit haberini alan anne ve baba hastaneye kaldırıldı

17 Aralık 2016 17:24

Kayseri’de, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama olmuş, saldırıda 13 asker şehit olmuş, 48 asker de yaralanmıştı. Saldırıda şehit olan askerlerden birisinin Afyonkarahisar Hocalar ilçe nüfusuna kayıtlı Sıhhiye Er Kamil Tunç olduğu belirlendi. Şehit Tunç’un yaklaşık 5 aylık asker olduğu ve Samsun’daki acemi dönem askerliğinin ardından usta birliği olarak Kayseri’ye gittiği ifade edildi.

Acı haberin ulaşmasının ardından şehidin babası İsmail ve annesi Hamiyet Tunç sinir krizleri geçirince 112 Acil Servis ambulansı ile Hocalar Devlet Hastanesine götürüldü. Acılı anne ve babayı sakinleştirmek ise şehit haberini veren heyete düştü. Diğer yandan ağabeyinin şehit haberini aldıktan sonra fenalaşan kız kardeşi Emine Tunç’u ise yakınları sakinleştirme çalıştı. Şehidin baba evi ve bulunduğu sokak şehadet haberinin gelmesi ile Türk bayrakları ile donatıldı. İlçe sakinleri acı haber üzerine şehidin baba evine akın etti.

Şehit Tunç’un sivil hayatta eczacı kalfası olduğu, bu yüzden de vatani görevini sıhhiye er olarak görev yaptığı kaydedildi. Şehidin ayrıca yaklaşık 2 ay önce dağıtım izni ise memleketine geldiği öğrenildi.
 

Etiketler: Kayseri PATLAMA, şehit er Kamil Tunç


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