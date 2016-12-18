Terör örgütlerinin insanları yılgınlığa sürükleme ve gündelik hayatı felç etme hedefiyle hareket ettiklerini hatırlatan Dosso Dossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Biz onların bu emellerine prim vermedik. Hem ülkemiz hem de sektörümüz zor dönemden geçerken görevimizi ve sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirmek için işimizin başında durduk” dedi.

İş ve tatili birleştiren özgün modeliyle tüm dünyada adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show, Antalya’da 22’inci kez kapılarını açtı. Hikmet Eraslan, 11 yıl önce 11 üretici firma ve 45 alıcı ile yola çıktıklarını hatırlatarak, bugün gelinen noktanın sektör için büyük bir gurur tablosu olduğunu söyledi. Yaşadıkları gururun İstanbul ve Kayseri’deki terör eylemleriyle gölgelendiğini belirten Eraslan, şöyle devam etti:

“Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarını başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Hepinizin çok iyi bildiği gibi terör örgütlerinin insanları yılgınlığa sürükleme ve gündelik hayatı felç etme gibi bir hedefleri var. Biz onların bu emellerine prim vermedik. Kendimize ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır’ sözünü ilke edindik. Ülkemiz ve sektörümüz zor dönemden geçerken görevimizi ve sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirmek için işimizin başında durduk. Başta şehitlerimiz olmak üzere halkımıza ve ülkemize karşı sorumluluğumuzun gereğini bu şekilde yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Durmak yok yola devam.”

"Hazır giyim sektörü zor bir dönemden geçiyor"

Hikmet Eraslan, hazır giyim sektörünün 2016’ya ihracatta yüzde 6-7 artış hedefiyle başladığını ancak bu beklentinin gerçekleşmediğini hatırlattı. Hazır giyim ihracatının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 17 milyar dolar düzeyinde kapatılacağını anlatan Eraslan, şunları söyledi:

“Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü zor bir dönemden geçiyor. Ruble ve bazı BDT ülkelerinin ulusal para birimlerinin değer kaybı, uçak krizi, komşularımızdaki çatışmalı ortam, üstüne 15 Temmuz darbe girişimi eklenince sektörümüzde ciddi daralmalar yaşandı. Dosso Dossi olarak biz bu süreci en az hasarla atlatmayı başardık. En kötü dönemimizde bile adet olarak satışlarımızda gerileme yok, hatta daha iyi diyebiliriz. Fiyatlarda yüzde 20-25 gibi bir düşüş oldu. Bu zor dönemde kârlılığımızdan bir miktar fedakârlık yaparak 10 yıldır aramızda sıkı güven ilişkisi kurduğumuz müşterilerimizle bağımızı devam ettirdik. O güvenin bir sonucu olarak 4 bin alıcıyı Antalya’da buluşturduk. Bir hafta içinde 1 milyon adetten fazla ürün satışı yaptık. 2017’den itibaren Rusya başta olmak üzere BDT ülkelerindeki ekonomik rahatlamaya bağlı olarak satışlarda çok daha iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum.”

"Alıcıların yüzde 40'ını Ruslar oluşturuyor"

Hikmet Eraslan, ticaretin ötesinde Türk hazır giyiminin prestijini ve gücünü dünyaya tanıtmada önemli bir misyon üstlendiklerini vurguladı. 2015’in son çeyreğinde BDT ülkelerinde 3 milyon dolarlık bütçe ile yaptıkları tanıtım kampanyası sayesinde 350 milyon kişiye ulaştıklarını anlatan Eraslan, geleneksel müşterilerinin yüzde 40’ını Rusların oluşturduğunun altını çizdi. Eraslan, "Dosso Dossi olarak Ruslar başta olmak üzere bütün müşterilerimizle aramızda uzun yıllardır sınanan güvene dayalı sıkı bir bağ var. Geçen yıl yaptığımız büyük tanıtım kampanyası ile bu bağı iyice perçinlemiş olduk. Uçak krizinden sonraki iki organizasyonda Rus dostlarımızın büyük bölümü tüm engellere rağmen şartlarını zorlayarak Antalya’ya geldiler. Bahsettiğim iki organizasyona katılma imkânı bulamayan dostlarımız da şimdi aramızda. Dosso Dossi olarak alıcılarımızla aramızda etle tırnak misali bir ilişki geliştirdik. Bu yakın işbirliğinin avantajı ile zor dönemde müşterilerimizle omuz omuza verip, hasarı asgaride tutma imkânı buluyoruz. Bildiğiniz gibi Rusya ile ilişkiler tam anlamıyla eski durumuna gelmedi. Rus alıcılarımız siparişlerini ülkeye sokamazlarsa daha önce başlattığımız uygulamayı devam ettirip kendilerine paralarını iade edeceğiz” dedi.

Eraslan, Rusya’ya ihracat yapan birçok hazır giyim firmasının son 2-3 yılda çok zorlandığını, bazılarının kapılarına kilit vurmak durumunda kaldığını söyledi. Dosso Dossi Fashion Show için üretim yapan 150 civarındaki firmanın türbülansı çok az hasarla atlattığını vurgulayan Eraslan, “Çok şükür, bizim iş ortaklarımız dimdik ayakta. Onlar üretiyor, biz alıcılarla aralarında köprü oluyoruz. Gençlerimize iş imkânı yaratırken, ülkemize daha fazla döviz getirecek kanallar açıyoruz” diye konuştu.

5 yıldızlı 6 oteli kapattıklarını anlatan Hikmet Eraslan, kötü bir sezon geçiren Antalya’da turizme de katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını sözlerine ekledi.