Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gök'ün naaşı memleketi Eskişehir'e ulaştı

Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na hava yoluyla getirilen Şehit Gök'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri törenle karşılandı. Karşılama törenine; Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Metin Nurullah Sazak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, vali yardımcıları, askeri erkan, şehit Gök'ün ailesi ve yakınları katıldı.
Şehit Gök, yarın Reşadiye Camii'nde cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verilecek.