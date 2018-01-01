Şehit kardeşi anne ve babasını bıçaklayarak ağır yaraladı

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kavak köyünde meydana geldi. 7 Haziran 2016 tarihinde Gümüşhane'nin Torul ilçesinde askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan jandarma er Salih Bulut'un 19 yaşındaki kardeşi İbrahim Bulut iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı kutlamaları sırasında alkol aldıktan sonra eve geldi. Annesi Hüsne ve 52 yaşındaki babası Nihat ile tartışmaya başlayan Bulut tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle mutfaktan aldığı bıçakla annesini göğsünden, babasını ise karnında bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hüsne ve Nihat Bulut çiftçi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan çift ameliyatın ardından Genel Cerrahi Yoğun Bakım'da tedaviye alındı. Olay sonrası İbrahim Bulut jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uğur Yiğit - Serhat Yılmazer