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Şehit kardeşinin acı feryadı

Tunceli'de terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Yakup Özel'in cenazesi memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde kardeşinin tabutuna sarılarak ağlayan ağabey Ejdar Özel, "Yüreğimizi parçaladınız ama vatanı parçalayamazsınız" diye haykırdı.

Şehit kardeşinin acı feryadı

29 Kasım 2016 13:22
Şehit kardeşinin acı feryadı - Tıkla İzle

Tunceli'de terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Yakup Özel, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Türk bayrağına sarılı tabutu son kez Gaziantep'teki baba ocağına getirilen şehit Yakup Özel'in naaşı, helalleşmenin ardından cenaze namazı için Bahattin Nakıboğlu Camii'ne getirildi. Şehidin cenazesi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualarla Asri Mezarlık'taki Yeni Şehitliğe defnedildi.

Ağabeyin feryadı yürek dağladı
Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı cenazede şehidin ailesi gözyaşlarını tutamadı. Şehidin annesi Sevim, Babası Yücel, ağabeyi Ejdar ile ablası, şehidin tabutuna sarılarak, öptü. Feryadı yürekleri dağlayan ağabey Ejdar Özel, "Yüreğimizi parçaladınız ama vatanı parçalamayazsınız" diye haykırdı. Acılı ağabey, "Kardeşim doğarken annemi doğuma ben götürdüm. Kardeşim gibi değil evladım gibiydi. Kardeşimi darbe günü ben teslim ettim birliğine. Kardeşim, darbe var gitme vazgeç dedim. Gitti beni yine dinlemedi" diye konuştu.

Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç


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