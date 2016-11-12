Mardin’in Derik İlçe Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Kaymakam M. Fatih Safitürk, önceki gün terör örgütü PKK mensuplarınca makam odasına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanmış, helikopterle kaldırıldığı Gaziantep’te yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Kaymakam Safitürk’ü ilçede kalmaya iten en önemli nedenin, çocukların zorla dağa götürülmesini engellemek olduğu ortaya çıktı. Safitürk, Türkiye gazetesine verdiği bir röportajda, 8 liseli gencin dağa götürüldüğünü öğrendikten sonra “Bu çocukların geleceği silah değil. Kalıp onlar için mücadele edeceğim” dediği öğrenildi.

"ÇOCUKLAR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM DİYE SÖZ VERDİM"

Safitürk’ün Derik’e atandıktan sonra verdiği röportajın bir bölümü şöyle:

"Sürekli bölgede okul ziyaretlerine giderdim. Yine bir gün çevre köyde gittiğim bir okulda bir öğretmenle uzun uzun konuşma fırsatı buldum. Öğretmen bana yakın zamanda başından geçen bir olayı anlattı. ’Kaymakam bey, 11. sınıfların dersine girerdim. Bir gün 8 öğrencim sınıfa, börek, çörek, tatlı getirdi. Ben çocuklara özel bir şey mi var dedim, onlar hayır dedi. Öğretmenim seni çok seviyoruz bu ikramlar onun için dediler. Duygulandım, tüm sınıfla eğlenceli bir gün geçirdik. Öbür gün derslerine girdiğimde o 8 çocuğun sınıfta olmadığını gördüm. Çok geçmeden dağa götürüldüklerini anladım’ dedi. İşte buraların çocuklarının maalesef silaha teslim edilip gelecekleri karartılıyor. İşte ben o gün eve gittim. Üç gün boyunca kafamı yastığa koyunca o sözler aklıma geliyordu uyuyamıyordum. İşte o gün kendime şu sözü verdim, bu çocukların geleceği silah değil, başka bir alternatif olmalı, okuyup kendilerini geliştirmeli, ölüm olmamalı gelecekleri. Kendime söz verdim, buralarda kalıp bu çocuklar için mücadele edeceğim dedim. Buraya ilk geldiğim gün toplanıp evimi taşladılar ama zamanla beni tanıyıp fikirleri değişti. Arabamda sürekli silah bulunduruyorum ama bu durumdan nefret ediyorum. Eşimin buraya alışması zor oldu. Kendisine istersen sen gelme git dedim. Ama o sen nereye ben oraya diye cevap verdi. Sürekli tehditler alıyorum. Özellikle çukur ve barikatlar döneminde aldım. Ama ben bunlardan korkmadım ve pes etmedim".