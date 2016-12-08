Sabah saatlerinde Mardin Adliyesi’ne sevk edilen 29 kişiden 17 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılan 12 kişiden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında saldırının bir numaralı faili ve Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk’ün cenazesinde de bulunan Tahsin Ertaş ile birlikte 2’si kadın 7 kişi tutuklandı.

Tutuklanan 7 kişi adliyeden çıkarılırken gazetecilerin ’’Vicdanın sızlamadı mı? Hangi gerekçeyle yaptınız? sorusuna’’, ’’Biz yapmadık FETÖ’cüler yaptı, Bize kumpas kurdular, kahrolsun FETÖ’cüler, Gerçekler ortaya çıkacak’’ cevabını verdiler.

Tutuklanan ’’T.E., Ş.M., S.M., D.A., N.E., F.B. ve V.E. isimli 7 kişi Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Koruma Müdürlüğüne gönderildi.

Neriman Çelebi