Şehit Kaymakam Safitürk davası 5. kez ertelendi

Mardin'in Derik ilçesinde belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin 8'i tutuklu 15 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşması Mardin adliyesinde bugün saat 10.30'da başladı. Duruşmayı şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk, ablası Zeynep Bakırkaya ile Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Trabzon-Mardin Kardeşlik Projesi Koordinatörü ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir de izleyici olarak katıldı.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Saime Ateş Mesutoğlu, Nursel Eser, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hazır bulunurken, başka illerdeki cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemi ile Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Bağı, Fikret Deniz ve Vedat Erol görüntülü olarak kendilerini savundu.

PKK sığınağından çıkan yazı delil oldu

Duruşmada, Bingöl'de etkisiz hale getirilen teröristin ve sığınaklara yapılan operasyon sonrası ele geçirilen metaryalerin incelenmesi üzerine çıkan yazının tutuklu sanık Mesutoğlu'nun el yazısıyla benzerlik taşıdığına ilişkin rapor dosyaya eklendi. Sanık Mesutoğlu, kendisinin bu olayla ilgisi olmadığını belirterek "Profesyonel bir şekilde benim yazıma benzetilmek istenmiş ama olmamış. Rapora konu notun orijinal hali yok. Bana ait değil, reddediyorum" şeklinde savunma yaptı.

15 Ocak'ta yeniden duruşma görülecek

Tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıklar şehit kaymakam Muahmmed Fatih Safitürk’ün şehit edilmesi olayı ile ilgili hiçbir ilgilerinin olmadıklarını ifade ederek patlamada kendilerininde yaralandıklarını mahkeme heyetine söyledi. Sanıklar suçlamaları reddederek, tutuklu sanıkların tahliyelerini, tutuksuz sanıkların ise beraatlerini talep etti.

İçişleri Bakanlığı ve Mardin Valiliği ile müşteki avukatları, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep ederken mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Ocak'a erteledi.

Beril Solmuşgül

